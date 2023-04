De sluis in Ambt Delden is belangrijk voor de scheepvaart en de waterhuishouding: ‘Er gebeurt hier meer dan je denkt’

Komst McDonald’s naar Deventer zorgt voor veel beroering: ‘Gaat bezoekers binnenstad echt omhoog halen’

Dat McDonalds zich wil vestigen in het grote monumentale pand in de Keizerstraat is voor Peter Brouwer geen verrassing. Kwestie van vraag en aanbod op de vastgoedmarkt, stelt de Deventer binnenstadsmanager, die blij is met de komst van de Mac. ,,Weinig ondernemers kunnen de huur en energiekosten van anderhalve ton per jaar ophoesten.’’