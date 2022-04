De vergunning is verleend: de aanleg van het Spoorpark in Goor gaat nu echt beginnen

Martinus­kerk Markelo wordt meer dan alleen plek voor vieringen: ‘We moeten een verdienmo­del ontwikke­len’

MARKELO - Steeds meer kerkgebouwen worden gesloopt of verliezen hun functie als godshuis ten behoeve van een totaal ander gebruik. Reden is het teruglopend kerkbezoek en daarmee inkomsten, waardoor onderhoud te kostbaar wordt. De protestantse gemeente in Markelo wil dit probleem voor blijven en zoekt de oplossing juist in een verbreding van de huidige functie van de kerk aan het Kerkplein.

