Deldense scholieren werken zich in het zweet op boomfeestdag: ‘Gemeente weer een stukje groener’

De gemeente kiest ieder jaar een andere kern of locatie uit in de Hof van Twente waar nationale boomfeestdag gevierd wordt. Dit jaar is Delden aan de beurt en de Erve Hooyerinck is gevraagd een groep uit te kiezen die de wil meehelpen bij het plaatsen van de tientallen planten, struiken en bomen op de hoek van de Van Heeckerenweg en Hooi-Esch in Delden.