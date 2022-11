Deldense wijkagent Jos Olde Daalhuis voor ‘t laatst in zijn uniform: ‘Zuster Helena was de rode draad’

Of dit voor de inwoners ook het einde betekent van de mogelijkheid om in Delden aan te kloppen bij de politie, is nog onduidelijk. Olde Daalhuis: „Ik heb bij mijn leidinggevenden al vaker het belang van dit steunpunt onderstreept. Of de situatie zo blijft, zal vooral afhangen van de invulling van het wijkagentschap door mijn opvolger.” In de tussentijd neemt Roy Reijnders de honneurs waar in Delden.