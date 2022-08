Deldense zwemmer plukt badgast in nood uit het water: ‘Hij mag zich bij ons team voegen’

Brandweer heeft bosbrandje bij Delden snel onder controle

DELDEN - Aan de Nijlandsweg bij Delden is dinsdag door nog onbekende oorzaak een brand ontstaan in een bos. De brandweer is vanwege de droogte met veel eenheden ter plaatse gegaan. Voertuigen uit heel de regio zijn richting Delden gegaan. De brand is inmiddels onder controle.

