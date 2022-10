Derbytime! Rood Zwart én SV Delden vol vertrouwen richting ‘burenruzie’: ‘Wij gaan winnen!’ ‘Nee, wij!’

met video Veel rook bij brand op bovenver­die­ping van boerderij in Markelo

MARKELO - In een boerderij aan de Brandveenweg in Markelo is dinsdag aan het begin van de avond een brand uitgebroken. De brandweer heeft opgeschaald naar middelbrand en is met meerdere eenheden ter plaatse. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

27 september