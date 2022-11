Deze Goorse café-eigenaar wilde eigenlijk helemaal geen café beginnen

Achter de ToogGOOR - Caféhouders horen de persoonlijkste verhalen van stamgasten en wildvreemden, maar wie zijn zij? In deze nieuwe portretserie maken we een ronde langs de uitbaters van cafés in de Hof van Twente. De eerste ronde is voor Hilde Versteegen (58), nu nog het gezicht van Café Spek in Goor, maar binnenkort staat ze in het Goorse centrum achter de toog bij De Tapperij.