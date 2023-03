Deze Twentse café-baas kon niet aarden in Oostenrijk, dus haalde hij Oostenrijk naar hier

Veel mensen kennen Casper als de zoon van Jeroen Bebseler, de eigenaar van het zalencentrum De Bebsel in Goor. Hij groeide op in de horeca. Casper: „Als jongen wilde ik wat bijverdienen. Dat kon wel. ‘Daar staat de vaat, doe je best’, zei mijn vader. Zo rol je erin.” Maar dat Casper de horeca in zou gaan stond niet vooraf vast. Hij studeerde international business in Groningen, probeerde een master in Oostenrijk en ook nog vastgoedkunde. Maar dat lag hem allemaal niet, de horeca wel.