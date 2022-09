Diepe rouw Anglicaanse gemeenschap Twente na overlijden koningin Elizabeth: ‘Wat een regent was zij’

Voormalig terras in Ambt Delden is nu een bijzonder rustpunt: ‘We hebben hier zelfs Japanners gehad’

AMBT DELDEN - Tijdens een wandeling of fietstocht heeft iedereen weleens behoefte aan een rustmoment. De benen even strekken, een bak koffie drinken en weer door. Verschillende pleisterplaatsen in Twente bieden die mogelijkheid. K&K Pleats is er daar een van. „Gastvrij, schoon en een terras vergelijkbaar met een horecagelegenheid.”

10:00