Diepenheim onderzoekt alle mogelijkheden voor De Koppel: ‘We willen nu doorpakken, gas erop’

Een initiatiefgroep in Diepenheim onderzoekt die vraag. „Mocht Diepenheim zoiets willen… dan is De Koppel dé plek, helemaal nu het nieuwe ontmoetingspark zo’n succes is. En dit is het moment, want de kantine van V.V. Diepenheim is aan renovatie toe”, zegt Peter Hassink. Hij doet het woord samen met Bas Jan Hofhuis en Lars Groters namens de initiatiefgroep die onderzoekt of er draagvlak is binnen ’t Stedeke.