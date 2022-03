Diepenheim zakt steeds verder weg in de vierde klasse, aanvaller Jordy Oonk hoopt op meer beleving

Het wordt nog een hele toer voor Diepenheim het vege lijf te redden in de vierde klasse B. De ploeg van aanvaller Jordy Oonk (27) is in een neerwaartse spiraal beland. Na een prima competitiebegin volgde een lange reeks nederlagen. Diepenheim is daardoor naar de twaalfde plaats gezakt. Alleen Buurse en Rietmolen staan lager. Uitgerekend Buurse is de eerstvolgende tegenstander. Een overwinning zondag in het kerkdorp tussen Haaksbergen en Alstätte zou meer dan welkom zijn. „We hebben pasgeleden na de 7-1 nederlaag tegen Hoeve Vooruit met elkaar wat zaken besproken. Het is duidelijk dat het anders moet en dat gaat ook gebeuren”, klinkt Oonk strijdlustig.