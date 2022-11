Diepenheimse Schutterij zet eigen iconisch onderkomen te koop: ‘Onderhoud monumentaal pand onbetaalbaar’

Het is een prachtig statisch pand. Een voormalig station, van het ‘Standaardtype NH 1’ om precies te zijn. Gebouwd in 1908 langs de spoorlijn Neede - Hellendoorn. En in 1935 gesloten omdat de lijn werd opgeheven. Het is een eyecatcher in Diepenheim. Van binnen en buiten ademt het pand de sfeer van toen: met het siermetselwerk en het glas in lood. En binnen de ouderwetse handgrepen van de deuren, de originele trapopgang, de hoge plafonds, de lambrisering en de sierschouwen boven de haarden. Het pand ademt historie en past daarom perfect bij de Diepenheimse Schutterij, die volgend jaar 100 jaar alweer bestaat.