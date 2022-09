Dít zijn de buren waar je absoluut naast wil wonen in Hof van Twente, Borne en Hengelo

HOF VAN TWENTE/BORNE/HENGELO - Een goede buur is beter dan een verre vriend. Hoe waar dat is hebben deze drie buren zaterdag, op Nationale Burendag, maar weer ervaren. Annie en Bennie Potman uit Markelo, Siny Boer uit Borne en Richa van Harmelen uit Hengelo werden door hun eigen buren verrast met de Beste Buur Bokaal.

Voor Bennie en Annie Potman waren het niet eens hun huidige buren die hen hebben genomineerd, maar hun noabers uit de buurtschap Stokkum, waar het echtpaar tot 1 augustus nog woonde, op boerderij Erve Löppink. De boerderij is verkocht en op het nabijgelegen Plan Löppink wordt op dit moment de nieuwe woning gebouwd van de familie Potman. Het is om die reden dat Bennie en Annie tijdelijk elders wonen. Maar het blijkt: uit het oog is zeker niet uit het hart.

Een van de noabers, de familie Veltkamp, vertelt dat Bennie en Annie veel voor hen heeft betekend: vroeger met hand en spandiensten op de boerderij, en altijd met hulp in tijden van vreugde en verdriet. Bovendien is het echtpaar zeer actief in de buurtvereniging van Stokkum. Ander noabers vertellen: „Zij staan altijd voor ons klaar, zijn een centraal punt voor de buurt, motiveren en organiseren en nemen veel initiatief. Als je mensen zoekt die veel betekenen voor het noaberschap dan zijn zij dat wel.”

Moeder van de Wijk

Volledig scherm Alle genomineerden, met als tweede van rechts Beste Buur van Borne Siny Boer. © JLF

In Borne kreeg Siny Boer uit handen van wethouder Martin Velten de Beste Buur Bokaal uitgereikt. Siny is een betrokken vrouw met een enorm sociaal hart. Haar buren omschrijven haar als een soort ‘moeder van de wijk’. Ze is de drijvende kracht achter de maandelijkse koffie-ochtenden voor bewoners die wel wat gezelschap kunnen gebruiken, achter de Paas- en Kerstvieringen en ook als iemand eens een extra steuntje kan gebruiken. Ook in de straat kunnen buren op haar rekenen: pakketjes aannemen, dieren verzorgen of gewoon voor de deur staan met een kistje appels of rabarber, dat is Siny ten voeten uit.

Een topper

Volledig scherm Uitreiking Beste Buur Bokaal aan Richa van Harmelen. Ze staat vierde van links, vooraan. © Welbions

In Hengelo werd de bokaal uitgereikt aan Richa van Harmelen, die volgens haar buren altijd klaar staat voor iedereen. Oppassen, katten verzorgen, een lift geven ergens naartoe, het maakt haar niets uit. Een van de buren vertelt: „toen ik geopereerd was hielp ze zelfs om zeven uur in de ochtend mee de kinderen uit bed halen, ze bracht ze naar de opvang, haalde ze op en bracht ze weer naar bed. Een echte topper die we voor geen goud willen missen.

Beste Buur Bokaal

De uitreiking van de Beste Buurt Bokaal wordt in Hof van Twente georganiseerd door welzijnsorganisatie Salut. In Hengelo en Borne is woningcorporatie Welbions verantwoordelijk voor de organisatie. In aanloop naar de uitreiking kunnen mensen hun buren nomineren voor de eervolle prijs. De Beste Buren zijn vaak een stille kracht in de buurt, die veelal niet in het middelpunt staat, maar die wel waardering verdient.