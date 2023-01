Dit zijn de kanshebbers voor de titel ‘Goorse Ondernemer van het Jaar 2022’

Cadeaupas Rijs­sen-Hol­ten succes: voor bijna 100.000 euro aange­schaft

RIJSSEN/HOLTEN - De RijssenHoltenPas is nog geen half jaar in gebruik, maar nu al een succes. De afgelopen maanden is er al bijna 100.000 euro in omgegaan. In totaal is de pas in zestig winkels verzilverd.

12 januari