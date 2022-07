Dodelijk ongeval op N346 in Goor: fietser (80) komt om bij aanrijding met auto

Dinand Leferink verlaat provincia­le politiek én VVD door standpunt in stikstof­pro­ble­ma­tiek: ‘Dit is niet meer mijn partij’

ZWOLLE/GOOR - Statenlid Dinand Leferink (VVD) keert na het zomerreces niet meer terug in de Provinciale Staten. De vicefractievoorzitter zegt ook zijn VVD-lidmaatschap op. Door het standpunt in de stikstofproblematiek is de VVD is niet meer ‘zijn partij’, zegt de Gorenaar, zoon van een voormalig boer.

17 juli