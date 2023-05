Dodenherdenking op tal van plaatsen in Hof van Twente

23 jaar geleden kwam Jan voor het eerst in Nepal, nu zorgt hij dat Dambar zijn sieraden kan verkopen

Jan Nijland reisde drieëntwintig jaar geleden voor het eerst naar Nepal. Sindsdien komt hij er regelmatig en heeft hij het land in de Himalaya in zijn hart gesloten. Die nauwe band begon bij Dambar, de Nepalese zilversmid die woensdag naar het Parkgebouw in Rijssen komt om zijn zilveren sieraden te verkopen.