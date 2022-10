Doek valt langzaam voor lokale toneelverenigingen in Hof van Twente: ‘Het is een uitstervende kunstvorm’

nieuwsupdate Wat te doen met 50.000 euro poen? Hengelo heeft volop ideeën

HENGELO - Wat te doen met 50.000 euro poen? Daar had een groep Hengeloërs afgelopen week het antwoord op. Zij kwamen met een rits aan ideeën voor hun stad. Zoals een basketbalveldje van 15 mille en forse investering in stadsjournaals, waarover u wellicht al over las. Maar er waren meer plannen die hoge ogen gooiden (of juist niet). Wat zegt de gemeenteraad trouwens van een Harrods-warenhuis met een schaatsbaantje ervoor?

15 oktober