Door droomhuis lopen terwijl bouw nog moet beginnen: zo maakt deze Goorse makelaar dat mogelijk

Gerrit en Willie uit Delden gaan voor diamant: ‘Alsof het vanaf de bewaar­school zo moest zijn’

DELDEN - Het feestje is in Hotel Restaurant de Sevenster. De locatie waar Gerrit Bruggink en Willie Wes op de kop af 65 jaar geleden trouwden. De tijd is daar stil blijven staan. „De eigenares vertelde dat het er nog net zo uitziet als toen”, merkt Willie op. Gerrit twijfelt of dat ook voor het behang geldt. „Dat leek me toen wat lichter van kleur”, zegt Gerrit met een lach. Het stel is met 92 jaar van dezelfde leeftijd.

15 december