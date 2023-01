Dorpsraad vat eenzaamheid onder ouderen en andere sociale problemen onder Markeloërs bij de horens

MARKELO - Meedoen en mee kunnen blijven doen. Voor zowel jong en oud. Dorpsraad Markelo onderzoekt op welke manier inwoners zich prettig en vitaal kunnen blijven voelen in eigen dorp. Volgende week donderdag is er een inspiratiesessie in Het Beaufort en iedereen mag meedenken.

Aanleiding is sociale problematiek die zich ook in Markelo manifesteert, waarvan eenzaamheid eigenlijk het grootste probleem is, zegt Jaap de Groot namens de Dorpsraad Markelo. „Het percentage mensen met enige vorm van eenzaamheid ligt ruim boven de 40 procent, blijkt uit cijfers van Salut. En dat speelt met name bij ouderen, maar ook andere leeftijden kunnen last hebben van het gevoel van eenzaamheid.”

De Groot verwijst naar ouderen van wie de kinderen steeds minder op bezoek komen. Van wie steeds meer mensen uit hun sociale netwerk wegvallen. Maar die vaak over het hoofd worden gezien. „Ze komen niet meer buiten, spreken bijna niemand meer. En dat blijft onzichtbaar, omdat je niet weet wat er achter de voordeur gebeurt.”

Quote We kijken wat we als gemeen­schap kunnen doen om eenzame ouderen te helpen Jaap de Groot

De overheid trekt zich steeds verder terug als het gaat om zorgtaken, gaat De Groot verder. Het is om die reden dat we als dorpsraad de handschoen oppakken en kijken wat we als gemeenschap kunnen doen om deze mensen te helpen.”

Meedenken

De Groot doet een oproep aan inwoners om mee te denken over een ‘vitaal en zorgzaam’ Markelo, tijdens een bijeenkomst op 2 februari. Deze begint om 19.30 uur en is in Het Beaufort in Markelo. Eenzaamheid, maar ook andere zaken als alcoholgebruik, gezondheid, het gevoel de regie over eigen leven te verliezen, overbelasting van mantelzorgers en een tekort aan vrijwilligers kunnen aan de orde komen.

De sessie wordt begeleid door WijzOud. Dat is een burgerinitiatief zonder winstoogmerk en wordt door vrijwilligers gerund. Doelstelling is ‘het bevorderen van het vermogen van mensen en gemeenschappen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale aspecten van het leven’. Ook wel ‘veerkrachtontwikkeling’. Ook welzijnsorganisatie Salut sluit aan. Wie wil meedenken kan zich opgeven via info@dorpsraadmarkelo.nl.