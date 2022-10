Drawing Centre Diepenheim lijkt gered: streefbedrag voor zomer 2023 via crowdfunding bijna binnen

Daan uit Goor werd tiener­idool in boyband MainStreet, hoe gaat het nu met hem?

GOOR – Daan Zwierink (24) was pas veertien jaar oud toen hij tien jaar geleden in de finale stond van het Junior Songfestival met de groep MainStreet. Ze werden Nederlands populairste boyband ooit, braken het ene record na het andere en hadden hordes met gillende fans. Nu, een decennium later, is Daan sportdocent.

17 september