Drugshandel op het Kaasplein in Markelo: het gebeurt wel degelijk: ‘Maar het wordt niet gemeld’

Zij reageert daarmee op een opmerking van Coby Titshof, fractievoorzitter van Gemeente Belangen. Die partij stelde onlangs vragen over vermeende drugshandel op het Kaasplein in Markelo.

„Maar als antwoord kregen wij dat er bij de gemeente en politie niets bekend is. Er zijn geen meldingen gedaan. Daaruit concluderen wij dat cijfers dus níet de lading dekken. Want uit gesprekken met inwoners in Markelo blijkt dat mensen precies weten wat waar gebeurt en wat er gebeurt om elkaar te waarschuwen. Het is er wel degelijk, maar op de een of andere manier komt het niet in beeld”, zegt Titshof.