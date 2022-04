Dwalen door Twentse lusthoven: een inspirerend inkijkje in de tuinmode van de 19e eeuw

No Hero toont kunst graag in een internationale context en laat bezoekers voelen dat ze onderdeel zijn van een wereldwijd netwerk van gedeelde dromen en idealen. Daarmee heeft het relatief jonge museum, dat in 2018 zijn deuren opende, zich bij het landelijke publiek al aardig in de kijker gespeeld. „De regio blijft nog een beetje achter”, weet Erik Lips, kunsthistoricus uit Diepenheim. Hij is samensteller van de expositie Twentse Lusthoven, tuinontwerp en tuinbeleving in de 19e eeuw. Een tentoonstelling over kasteeltuinen in de Hof van Twente, waarmee No Hero nadrukkelijk probeert ook de naaste buren over de drempel te trekken. „We hebben een band met Twickel, dit museumgebouw was ooit de rentmeesterij. Weldam in Markelo en Het Nijenhuis in Diepenheim liggen op fietsafstand. De afzonderlijke kasteeltuinen zijn al bekend bij een groot publiek, maar door ze in het licht van de 19e eeuw te plaatsen komt de samenhangende geschiedenis van deze drie lusthoven ineens bovendrijven. Ze laten de ontwikkelingen zien in het denken over en het vormgeven van kasteeltuinen en parken in die eeuw. Ze weerspiegelen de tuinmode van die tijd.”