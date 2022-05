Eindelijk erkenning voor ongedoopt, overleden zoontje van Els uit Enter: ‘Mijn man wilde dit heel graag’

Ronald Brandt kwam op 2 juli 1968 met een keizersnede ter wereld maar sloot vijf uur later voorgoed zijn ogen. Het was moeder Els niet gegund om haar zoontje in de armen te sluiten, want hij overleed toen zij nog lag bij te komen van de operatie. In die tijd werden bij de geboorte overleden kinderen snel weggehaald van de ouders. Wat er daarna gebeurde, bleef een groot vraagteken en zorgde voor veel onverwerkt verdriet. Ook bij inmiddels 80-er Els en haar in 2013 overlen man Bart.