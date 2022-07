Eindelijk kan tiende editie Strandbal Festival Bornerbroek doorgaan: laat die strandballen maar weer los

BORNERBROEK - Als het Strandbal Festival in Bornerbroek op het hoogtepunt is, vliegen er tientallen strandballen het publiek in. Na twee jaar kan het weer.

De tiende editie van het muziek- en sportfestijn keert komend weekeinde na een coronapauze van twee jaar weer terug in het dorp. Niet meer op de vertrouwde locatie aan de rotonde in hartje Bornerbroek, maar op een terrein aan de Lange Voort buiten de bebouwde kom. „Op het parkeerterrein van de Pinksterfeesten”, verduidelijkt Jord Ledeboer, voorzitter van de stichting Strandbal Festival.

Buren op vakantie

„Het land is van een agrariër die met zijn bedrijf is gestopt. Hij geeft ons de gelegenheid om het Strandbal Festival te houden. Omwonenden? De buren zijn met vakantie, al vinden ze het jammer dat ze er niet bij kunnen zijn.”

Quote Vanwege de tiende editie hebben we een verrassing in petto Jord Ledeboer

Het Strandbal Festival heeft zich vanaf 2010 ontwikkeld tot een feest voor dorpsgenoten en mensen uit de omgeving. De sfeer is ontspannen, helemaal wanneer sprake is van strandweer zoals is voorspeld voor zaterdag en zondag. Medeorganisator Niek Schroten verwacht daarom tussen de 1500 en 2000 bezoekers: „Ook al omdat er in de regio verder weinig feesten zijn de komende dagen. Vanwege de tiende editie hebben we bovendien een verrassing in petto, maar daar ga ik natuurlijk niks over vertellen.”

Drankverkoop

Tientallen vrijwilligers zijn in touw om het festijn in goede banen te leiden. „Alleen bij de drankverkoop hebben we al veertig tot vijftig mensen die in verschillende blokken werken. En deze week zijn we al druk met de opbouw”, aldus Schroten.

In de steigers

„Dat gaat vaak tussen de bedrijven door, want er moet ook gewoon worden gewerkt”, lacht Ledeboer. Het programma staat in elk geval stevig in de steigers en dat is eveneens een klus op zich. Ledeboer: „We zijn daarbij vooral afhankelijk van ons budget, maar we mogen niet klagen met de dj’s. Wat denk je van Chris DeLuxe, bekend van Radio 538 of De Buren van de Brandweer?” Als die gaan draaien en de dansvloer stroomt vol, weet je bijna zeker dat elk moment een stortvloed van strandballen op je af kan komen.

Het Strandbal Festival begint zaterdag om 15.00 uur. De entree is 10 euro. Dj’s draaien tot 01.00 uur. Op zondag staat vanaf 14.00 uur een beachvolleybaltoernooi met 26 teams op het programma. De entree is gratis.

Volledig scherm Impressie van het Bornerbroekse Strandbal Festival in 2014. © Rikkert Harink