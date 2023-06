Enquête: meer dan duizend inwoners van Hof van Twente hebben maanden na coronabesmetting nog klachten

Elastieken­koers kronkelt dit jaar door heel Hof van Twente: ‘Ruim 200 deelnemers fietsen voor het goede doel’

Een peloton met ruim tweehonderd fietsers en een lengte van 500 meter, een route van zo’n 180 kilometer langs de mooiste plekjes in de gemeente en een uitzinnige menigte die de deelnemers verwelkomt in de verschillende kernen van de Hof van Twente: dát is de Elastiekenkoers. Vier jaar lang heeft de organisatie moeten wachten op de volgende editie, maar donderdag worden alle registers opengetrokken.