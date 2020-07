Epke en Sanne turnen straks in gloednieuwe topsporthal, gebouwd door Haafkes uit Goor

Overzicht Deze bedrijven kregen de meeste NOW-subsidie in jouw gemeente

15 juli ENSCHEDE - 7707 bedrijven in Twente en de Achterhoek kregen tot nu toe ‘coronahulp’ van de overheid. Samen ontvingen zij over de maanden maart, april en mei een voorschot van meer dan 113 miljoen euro om het loon van het personeel tot maximaal 90 procent te kunnen doorbetalen. Benieuwd welke bedrijven in jouw gemeente de meeste NOW-subsidie kregen? Bekijk het in het overzicht hieronder.