Er brandt nog 2,4 miljoen euro in de portemonnee van Hof van Twente

Het leidt bij verschillende gemeenteraadsleden tot vraagtekens. Want hoe kan het bijvoorbeeld dat de ruim 8 ton die besteed had moeten worden aan bestrijding van effecten van de coronacrisis niet is gebruikt? „We zitten nu aan het einde van de crisis. Dat kan echt niet”, vindt Alice Olde Reuver of Briel (D66). „We moeten heel snel aan de slag. Het lijkt wel alsof het college hoopt dat het niet wordt uitgegeven.”

Dienstverlening achteruit

Dat is tegen het zere been van wethouder Harry Scholten, verantwoordelijk voor financiën. „We zijn er niet gelukkig mee, maar het is de realiteit. We zijn er eerlijk en transparant over. Het bedrag is forser dan andere jaren en dat komt voort uit een tijd van corona en de hack. Dat heeft enorme impact op de organisatie gehad en daardoor hebben projecten vertraging opgelopen. Maar alles wat is uitgesteld wordt straks daadwerkelijk nog uitgevoerd. Dus dat de dienstverlening achteruit is gegaan, daar ben ik het niet mee eens.”