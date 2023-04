Erik uit Diepenheim heeft wel meer dan een reden om deel te nemen aan Alpe d’HuZes: ‘Kanker is in onze familie niet weg te denken’

Weleveld Golf is klaar voor de toekomst, alleen nog even horecaper­so­neel vinden

De start was lastig. Toen kwam er weerstand uit de buurt en van de gemeente. Tenslotte stak corona de kop op. Weleveld Golf doorstond het allemaal en is nu helemaal klaar voor de toekomst. Alleen nog even horecapersoneel vinden. „Dit is een plek om zielsgelukkig te worden.”