Ernstig gehandicapte Deldense komt huis niet uit vanwege slepend conflict met gemeente: ‘Dit is absoluut schrijnend’

Hoe Lady Diana Deldenaar Geert Ros het Nederlands kampioen­schap bezorgde

DELDEN/BORNE – De spanning is om te snijden. Is er al iets te zien in de lucht boven de huizen? De ontlading is groot als de eerste duif aan de horizon verschijnt. Geert Ros: „Dan wordt er wel even gejuicht, ja.”

29 september