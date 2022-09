Ernstig ongeval in Markelo: fietsster (63) komt om bij aanrijding met motor

Verklaring van agenten wint het van camerabeel­den: L. uit Markelo staat nu als drankrij­der te boek

MARKELO - Met camerabeelden wilde Markeloër Joep L. vrijdagochtend in de rechtbank zijn onschuld aantonen in een zaak over rijden onder invloed. Maar de verklaring van agenten had meer waarde voor politierechter Liesbeth Venekatte. Een ingewikkelde afweging, in een tijd waarin camerabeelden steeds vaker onderdeel zijn van bewijsvoering in de rechtszaal.

26 augustus