Evenementenhal in Goor roept vooral veel vragen op: ‘Hoe moet het nou met De Reggehof?’

„Hoe is het mogelijk dat De Reggehof tot op het bot is uitgekleed en er nu sprake is van een evenementenhal op TSB? Naar onze mening is De Reggehof nog maar een schim van wat het zou moeten zijn. Wij willen plannen op TSB niet remmen, want we denken zeker dat deze impuls van groot belang kan zijn voor Goor. Maar vinden wel dat De Reggehof gelijkwaardig moet worden behandeld”, aldus Apollonia Sligman van de PvdA.