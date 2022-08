Fancy Fair Diepenheim brengt 15.000 euro op, geld gaat naar uitvaartcentrum

Sporthal De Reiger op 1 september klaar voor vluchtelin­gen: Hof van Twente werkt nog aan extra beveili­ging

DELDEN - De gemeente Hof van Twente streeft ernaar om de opvanglocatie voor asielzoekers in de oude Sporthal de Reiger in Delden op 1 september te openen. Dat is middels een brief medegedeeld aan de omwonenden.

2 augustus