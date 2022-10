Fiets4Daagse Hof van Twente komt met e-bike vriendelijke routes: ‘Veiligheid steeds belangrijker’

GOOR - Het is traditioneel de laatste vierdaagse van het jaar: de Herfstfiets4daage Hof van Twente. Deelnemers komen van heinde en verre voor deze ‘wielerklassieker’, die hen vier dagen lang langs de mooiste plekken in het buitengebied van Hof van Twente voert. Met dit jaar extra aandacht voor veiligheid van de routes.

„Veiligheid wordt een steeds belangrijker aspect in verband met de toename van het aantal deelnemers met elektrische fietsen. Door de hogere snelheid waarmee deze deelnemers het traject afleggen is het noodzakelijk om alle routes over voor elektrische fietsen geschikte fietspaden uit te zetten”, verklaart Hans Oonk, voorzitter van de vierdaagse. „We streven ernaar om ‘slechte’ fietspaden en zandwegen zoveel mogelijk te vermijden.”

Korting voor nieuwe inwoners

De Herfstfiets4daagse Hof van Twente trekt jaarlijks rond de 700 deelnemers, ook afhankelijk van de weersomstandigheden. Die lijken voor aankomende week goed. „Maar we hebben ook actie ondernomen om ons evenement te promoten”, meldt Oonk. „Zo hebben we dit jaar voor het eerst een bijdrage geleverd aan het welkomstpakket dat nieuwe huishoudens in Hof van Twente krijgen van Hofmarketing. Van onze stichting zit er een fietsvaantje met een welkomstbrief in, waarmee de nieuwe inwoners met 5 euro korting krijgen op inschrijfgeld. Want wat is nou een mooiere manier om kennis te maken met de omgeving dan op de pedalen?”

Vier routes, of eigenlijk vijf

De fietsvierdaagse begint maandag, met een route richting Delden. Dinsdag gaat het het richting Holten/Rijssen. Woensdag voert de route richting Neede/Eibergen en donderdag richting Lochem.

De Fiets4Daagse wordt zondag officieel afgetrapt met het Muzikaal Onthaal in de Reggehof, om 14.00 uur. Er kan dan ook een ‘opwarmroute’ van ongeveer 30 kilometer lang gefietst worden. Die gaat richting het Elsenerveen en De Borkeld. Ook is het dan mogelijk om vast in te schrijven voor de vierdaagse. Dat kan overigens nu al online, via fietsvierdaagse.eu/inschrijven.