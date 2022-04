Fietser gewond na botsing op N346 bij Ambt Delden

Annie Schreijer krijgt in de kern van Europa de impact van de oorlog in Oekraïne mee: 'Je voelt hier de spanning en emotie’

HENGEVELDE - Annie Schreijer-Pierik krijgt in Brussel mee hoe groot de impact van de oorlog in Oekraïne is op de rest van Europa. Vanwege de vele top overleggen binnen de EU en de NAVO, waardoor het wemelt van beveiligers en helikopters boven de stad. Maar ook inhoudelijk in het Europees Parlement, waar de Twentse politica deel van uitmaakt. „Onze hoogste prioriteit moet nu vrede en voedselzekerheid zijn.”

26 maart