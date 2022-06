Fleringen schrijft historie en promoveert naar derde klasse

Zowel Delden als Fleringen kenden een geweldig seizoen in de vierde klasse. En dat terwijl beide clubs nog niet eens zo heel lang geleden in de vijfde klasse uitkwamen. Fleringen en Delden zorgden voor een gelijkopgaande wedstrijd, maar Fleringen kwam al na een half uur spelen op voorsprong door een benutte strafschop van Martijn Poppink. Vlak na rust viel ook nog eens de 0-2. Lang liet de aansluitingstreffer niet op zich wachten. Verder dan die ene treffer kwam Delden niet. Aan de Stegge: ,,Het was wel een gelijkwaardige strijd. De eerste helft speelden we nog wel wat kansen bij elkaar, maar de tweede helft loerden we vooral op de counter. En vooral na de tegentreffer was het vooral overleven. Maar we hebben het gered.”