Gardensongs in Diepenheim: springplank tussen roos en zonnebloem

De charme van dit gala in het groen? „De sfeer, iedereen heeft goeie zin”, duidt Han Karsenberg (59). Zijn vrouw José nipt eerder aan een glas wijn in hun riante tuin. Zij oppert dat optredens in meerdere tuinen aardig kan zijn. Zomer 2017 beleeft Gardensongs beleeft de première in het Stedeke. Het succes smaakt naar meer. „Het is nu een springplank voor muzikanten”, meent Wilko Wissink (55).