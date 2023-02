Gas op de lolly (en de baas zelf crasht op apart netwerkevenement in Goor)

Uitslagen optocht Carnavals­op­tocht brengt Borne in feeststem­ming: ‘Minder deelnemers, maar heel speciaal’

Na twee jaar kon Borne zich weer opmaken voor een carnavalsoptocht. Volgens Monica Dost, voorzitter van de optocht commissie van de Stichting Borns Carnaval, was het goed merkbaar dat er twee jaar geen optocht was. „Er zijn er veel vaste deelnemers van de optocht afgehaakt. Vooral sportclubs, scholen, eenlingen en loopgroepen moesten we dit jaar helaas missen bij de optocht.”