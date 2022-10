Gaslucht rond pand ADG Groep in Goor

Goors ‘boeken­meis­je’ Marleen Struik roeit tegen de stroom in en opent een boekwinkel

GOOR - Wie beginnen in vredesnaam een volwaardige boekwinkel, in tijden van ontlezing? Marleen Struik en Jeannet Moorman! Pal tegenover het pand van (ooit) boekwinkel Bokhove in Goor.

15 oktober