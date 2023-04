Geen brons, maar een sculptuur van staal op het centrumplein in Diepenheim: ‘Spijtig, maar te duur’

met video Noaberboe­ren in Haaksber­gen is begonnen! Maar hoe werkt zo’n boerderij?

Bloemkool, krulsla, eikenbladsla, venkel, snijbiet, spinazie en raapsteeltjes. Over een paar weken kunnen de eerste groenten op tafel. Noaberboeren in Haaksbergen is begonnen, de coöperatie die staat voor ‘biologisch, duurzaam en dichtbij’. Maar hoe werkt dat? En hoe word je een noaberboer? Boer Gertjan Stokkers en medeoprichters Joep van Aaken en Arie Fokkink geven antwoorden.