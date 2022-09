Geen gedwongen verhuizing voor Twenthe en Hector naar sportpark Heeckeren: ‘Absoluut geen sprake van’

Dat zegt wethouder Harry Scholten in antwoord op vragen van SP-voorman Herman Kalter. Die had gehoord dat er gesprekken zouden worden gevoerd om in Goor te komen tot een sportcomplex voor in ieder geval de drie voetbalclubs.

Hector blijft zitten waar hij zit

Maar volgens wethouder Scholten is er helemaal geen sprake van verhuizing van Hector. „Ja, we twee jaar geleden zijn er gesprekken geweest met de voetbalvoorzitters en toen is er ook gesproken over clusteren. Maar Hector heeft vanaf het begin gezegd: wij blijven zitten waar we zitten. Er is flink geïnvesteerd in Het Doesgoor om de wijkvoorziening toekomstbestendig te maken. En daar ben ik het mee eens. Er is ook geen enkele sprake van dwang of verplichting om dat te gaan doen. Verdere gesprekken hierover vinden nu ook niet plaats.”