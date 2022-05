Geen vergunning aangevraagd; KiKa-tocht bij Delden afgelast

Goor is een vredesbank van mozaïek rijker: ‘om met elkaar in gesprek te gaan’

GOOR - Goor is weer een nieuw mozaïekbankje rijker. In de Grotestraat, nabij het monument de bomscherf, is gisteren de nieuwste creatie van de mozaïekwerkgroep van Stichting Stadslandbouw onthuld. Het bankje heeft als thema ‘Vrijheid’, en herinnert aan 75 jaar bevrijding. Opdat we nooit vergeten.

5 mei