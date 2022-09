Geen watertoren, maar 23 andere monumenten in de Hof ontvangen bezoekers met open armen

Dat de watertoren in Delden tijdens Open Monumentendag gesloten blijft, was voor velen een teleurstelling. Maar ook zonder deze grootste publiekstrekker, zijn er komende zaterdag en zondag in de Hof van Twente tal van monumenten te bewonderen.

Molens, kerken en musea: verdeeld over Markelo, Diepenheim, Goor en (Ambt) Delden zijn er in totaal 23 monumenten aangemeld. In Delden, Goor en Diepenheim is er tevens een gratis monumentenwandeling. Het thema is dit jaar ‘duurzaamheid’. Het programma is zoals ieder jaar samengesteld door HofMarketing.

Delden en Ambt Delden

Vooral op landgoed Twickel in Ambt Delden kunnen de liefhebbers van cultuur en historie komende weekend hun hart ophalen. Zo zijn bij het kasteel net als de afgelopen jaren het koetshuis en de stallen te bezichtigen. Daar en op het voorplein staan de historische rijtuigen opgesteld. Ook de Sunbeam, de geliefde sportauto van de barones, is te bekijken. De archivaris doet verder de deur van het huisarchief van het slot.

Op het landgoed is tevens het besloten en 28 hectare grote natuurreservaat de Breeriet te bezoeken. Evenals het museum van Wagenmakerij van den Barg, de museumboerderij Wendezoele en de historische Noordmolen. De Twickeler Houtzaagmolen viert op 10 en 11 september tevens haar 250-jarig bestaan. Naast de gebruikelijke informatie over de houtselectie, verwerking en toepassingen, zijn er de hele dag zaagdemonstraties en is er een foto-expositie van de afdeling Twente van de Nederlandse Fotobond.

Beide Deldense kerken, de Oude Blasius en de Heilige Blasius, doen zoals ieder jaar weer mee met de Open Monumentendagen. Ook De Weijenborg aan de Spoorstraat opent de deuren voor het publiek.

Markelo

In Markelo zijn een vijftal bekende monumenten te bezoeken. Het Beaufort is weer geopend evenals de Martinuskerk. In Eungs Schöppe is één van de grootste klederdracht collecties uit de periode tussen 1820 en 1940 van Oost-Nederland te zien. Vrijwilligers staan verder klaar bij St. Mary’s Chapel Weldam en de Molen van Buursink om de bezoekers rond te leiden.

Diepenheim

In Diepenheim zijn eveneens vijf monumenten aangemeld. Zo kan er een kijkje worden genomen bij Herberg de Pol en het Drawing Centre Diepenheim waar vroeger de kleuterschool ‘Zunnekuuksken’ gevestigd was. Natuurlijk ontbreken ook dit jaar het Oranjemuseum Nieuwe Haghuis, de Johanneskerk en de historische Watermolen Den Haller niet op het programma.

Goor

In Goor staan de vrijwilligers van de Braakmolen weer klaar om geïnteresseerden te laten zien hoe de molen functioneert. Van het eigen meel van de windkorenmolen worden pannenkoeken gebakken. Ook het Goors Historisch Museum in het voormalige stationsgebouw is op beide monumentendagen geopend voor het publiek.

Openingstijden

