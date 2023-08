Gemeente Hof van Twente moet in tweede halfjaar 61 statushouders huisvesten

Adembene­mend schouwspel in Bergkerk: kunstwerk The Fly open voor publiek

Het kunstwerk The Fly is donderdagavond geopend in de Bergkerk in Deventer. Het werk, van de Deventer kunstenaar Jan Verburg, tovert de kerk om in een kathedraal van kleur, licht, geluid en tekst. Algehele teneur van de bezoekers: adembenemend.