Gemeente Hof van Twente voert steeds vaker strijd met permanente bewoners vakantiehuisjes

Een smeekbede voor Isra uit Goor, die deze week 18 jaar spoorloos is: ‘Libiërs in Nederland, help ons’

GOOR - De naar Libië ontvoerde Isra uit Goor is deze week al 18 jaar spoorloos. Vrienden van haar familie in Nederland doen nu een mogelijk laatste smeekbede om met haar in contact te komen: „Libiërs in Nederland, help ons.”

20 augustus