Gemeentehuis in Hof van Twente hijst de vlag tegen geweld tegen vrouwen en meisjes

Tijdens deze periode worden inmiddels in meer dan 100 landen gebouwen of andere objecten oranje uitgelicht. En worden debatten, tentoonstellingen, demonstraties en allerlei andere activiteiten georganiseerd.

Leed en eenzaamheid

„Het gaat daarbij vaak om geweld dat werd gepleegd door iemand uit de (brede) huiselijke kring, zoals een (ex-)partner of een huisvriend. Het gebeurt vaak niet in de openbaarheid. Dat maakt het extra moeilijk om het op te sporen en betekent vaak veel leed en eenzaamheid voor degene die het treft.”

Thema: Iedereen kan helpen geweld te voorkomen

In 2022 is het thema van de Nederlandse campagne ‘preventie’. Voorkom gebruik van geweld. Mensen die het in hun omgeving tegenkomen of kunnen dat melden bij Veilig Thuis Twente. Dat kan anoniem via chat of telefonisch 0800-2000.