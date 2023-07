Gerard woonde in een hol in de grond bij Buurse en werd overreden, nu is hij een inspiratiebron

„Het zijn delen van je eigen verleden. Mijn vader en moeder komen allebei uit Twente en verhuisden naar Brabant. Ik ben hier ook vaak terug geweest. Mijn moeder vertelde dan altijd over haar oudoom Gerard Wegdam, beter bekend als ‘Kielgraads’. Hij was een bekende figuur in het straatleven van de jaren 30. Gedwongen door de omstandigheden is hij het laatste deel van zijn leven in een hol in de grond gaan wonen, voordat hij werd overreden. De plek waar hij heeft gewoond, de Kielweg bij Buurse, is naar hem vernoemd.”