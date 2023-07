Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Hof van Twente vandaag

Wat helpt tegen long covid? Deze Enschedese arts is zelf patiënte en verzamelt alle informatie

Naar schatting lijden honderdduizenden mensen in Nederland aan long covid, maar een goede behandeling is nog niet gevonden. Die hulp kan en moet veel beter, zegt de Enschedese arts en epidemioloog Joanneke van der Nagel. Ze is zelf patiënt en neemt het heft in eigen hand.