Wijnboer Rob uit Geesteren bewijst het: agrarische sector staat open voor nieuwe verdienmo­del­len

Boeren in Twente houden zich toch alleen maar bezig met raaigras, mais en melkvee? Mis. Steeds meer boeren verbouwen druiven. Voor de wijn. Maar hoe serieus kunnen we die Twentse wijnboeren nemen? Wordt Geesteren straks in één adem genoemd met beroemde wijnstreken als Margaux in Frankrijk en Napa Valley in Californië?