GFC misdraagt zich in duel Tukker Cup: ‘Ik pak je nog wel!’

GOOR – Op sportpark Heeckeren in Goor stond dinsdagavond een Tukker Cup-duel gepland tussen GFC en Bon Boys, maar het duel duurde slechts 45 minuten. Scheidsrechter Dennis Reuvers uit Haaksbergen voelde zich dermate bedreigd door de thuisclub, dat hij het duel staakte.

De arbiter gaf de tweedeklasser uit Haaksbergen na een paar minuten spelen een strafschop. Dat die beslissing terecht was, delen alle partijen. ,,De speler van GFC ging helemaal tekeer. Als eerste reactie kan ik dat nog begrijpen, dus ik liet het gebeuren. Hij bleef alleen doorgaan, dus ik gaf hem een gele kaart. Toen ging het licht uit bij hem en liep hij tegen mij aan. Toen besloot ik hem rood te geven. Daarop bedreigde hij mij door te zeggen ‘dat hij me nog wel zou pakken’”, blikt de scheidsrechter aangeslagen terug.

Verwensingen

Ondanks die woorden hervatte de arbiter het duel. Bon Boys was gedurende de eerste helft veel sterker en liep uit naar een 4-0 ruststand. Toen beide teams naar de kleedkamers liepen, ging het weer mis. ,,De trainer van GFC nam het op voor de speler die ik rood had gegeven. Ik zei dat die speler zich niet zo achterlijk had moeten gedragen. Het woord achterlijk werd totaal verkeerd opgevat en toen kreeg ik nog veel meer verwensingen naar mijn hoofd.”

Reuvers vond het op dat moment genoeg geweest. ,,Ik sta daar op mijn vrije dinsdagavond voor mijn plezier een potje te fluiten. Tot drie keer toe is GFC over mijn grens gegaan. Op een gegeven moment houdt het op. Ik ben naar huis gegaan.”

Emotioneel

GFC-trainer Romano Lammertink houdt een andere lezing op het verhaal na. ,,Het is niet handig dat de speler emotioneel reageert op de scheidsrechter, maar dit had volgens mij ook anders opgelost kunnen worden. Na het rustsignaal hebben we een discussie met de scheidsrechter gehad, maar hij is daarbij zeker niet bedreigd en er zijn geen gekke dingen gebeurd. Heel jammer dat het zo moest.”

Tegenstander Bon Boys baalde ook van de mislukte avond. ,,Wij wilden aanvankelijk na de rode kaart liever elf tegen elf doorspelen. Je speelt immers een veredelde oefenwedstrijd, maar toen wij hoorden wat de speler had gezegd begrepen wij de keuze van de scheids wel. Je vraagt je af wat mensen bezielt om het zover te laten komen.”

Maatregelen

De organisatie van de Tukker Cup laat weten dat het eerst wil onderzoeken wat er dinsdagavond gebeurd is in Goor. ,,Wij hebben tot op heden alleen de verklaring gelezen van Bon Boys, dus wij willen geen voorbarige conclusies trekken. Laat het alleen duidelijk zijn, dat wij geen misdragingen van spelers, trainers of supporters accepteren. Wij proberen zinvolle wedstrijden voor Twentse teams te organiseren. Daar past dit gedrag niet bij. Dan moeten wij maatregelen nemen”, aldus voorzitter Thijs Assink.