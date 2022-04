Gigantische stijging aanvragen voor zonnepanelen: het is ‘gekkenhuis’ bij dit bedrijf in Diepenheim

met video Christi (47) uit Markelo raakte overwerkt, nu helpt ze anderen als kleurcoach: ‘Iedereen heeft roze nodig!’

MARKELO - We trekken niet zomaar een blauwe trui uit de kast. Je lievelingskleur zegt veel over je karakter. En die rode muur op kantoor? Die heeft veel meer impact op onze productiviteit dan we vaak denken. Het zijn enkele overtuigingen van kleurcoach Christi Houwers (47) uit Markelo. Nadat ze overwerkt raakte, vond ze haar passie: kleur. Ze zet het in als middel om anderen verder te helpen in hun ontwikkeling.

